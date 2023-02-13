Співачка Аліна Гросу переїхала жити до США. Зірка українського шоу-бізнесу вирушила туди для підвищення акторської та вокальної кваліфікації. Крім того, нещодавно вона розповіла про проблеми зі здоров'ям та перенесла серйозну операцію.

Також стало відомо, що зараз вона проходить реабілітацію та перебуває у лікарні Індії. В Інстаграм-Сторіз вона показала, на якому можна помітити, як вона схудла.

"Я безмежно вдячна всій команді фахівців-лікарів з Індії. За те, що днями та ночами неймовірно дбали, дбали і ще допомогли. Ціную!", - написала Аліна Гросу у підписі до знімку.

Співачка додала фотографію, зроблену з робітницею госпіталю першого дня, а потім поділилася кадрами, зробленими після лікування. За цей час, зізналася Аліна, вона схудла п'ять із половиною кілограмів. По фото видно, як у неї стирчать кістки.

"Крім того, що підтягнули моє тіло. Я ще залишила тут п'ять із половиною кілограмів", - написала Аліна Гросу.

Варто зазначити, що 19 жовтня 2022-го Аліна Гросу повідомила, що перенесла операцію, яка тривала три з половиною години. У листопаді також стало відомо, що її бойфренд, російський актор Роман Полянський, залишив Україну та повернувся до Москви. Незабаром співачка випустила пісню про розлучення, заявивши, що в ній передано її почуття.

Нагадаємо, Гросу після операція опинилася в "не зовсім простій" лікарні.

А ще Politeka повідомляла, що Гросу на тлі чуток про розлучення з Полянським вперше натякнула чи це правда

Також Politeka писала, що Гросу зізналася, чи збирається повертатися зі США до України.