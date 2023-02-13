Певица Алина Гросу добавила фотографию, сделанную с работницей госпиталя в первый день, а затем поделилась кадрами, сделанными после лечения.

Певица Алина Гросу переехала жить в США. Звезда украинского шоу-бизнеса отправилась туда для повышения актерской и вокальной квалификации. Кроме того, недавно она рассказала о проблемах со здоровьем и перенесла серьезную операцию.

Также стало известно, что сейчас она проходит реабилитацию и находится в больнице Индии. В Инстаграм-Сториз она показала, на котором можно заметить, как она исхудала.

"Я безгранично благодарна всей команде специалистов-врачей из Индии. За то, что днями и ночами невероятно заботились, заботились и еще помогли. Ценю!", — написала Алина Гросу в подписи к снимку.

Певица добавила фотографию, сделанную с работницей госпиталя в первый день, а затем поделилась кадрами, сделанными после лечения. За это время, призналась Алина, она похудела пять с половиной килограммов. По фото видно, как у нее торчат кости.

"Кроме того, что подтянули мое тело. Я еще оставила здесь пять с половиной килограммов", — написала Алина Гросу.

Стоит отметить, что 19 октября 2022-го Алина Гросу сообщила, что перенесла операцию, которая длилась три с половиной часа. В ноябре также стало известно, что ее бойфренд, российский актер Роман Полянский, покинул Украину и вернулся в Москву. Вскоре певица выпустила песню о расставании, заявив, что в ней переданы ее чувства.

Напомним, Гросу после операция оказалась в "не совсем простой" больнице

Как Politeka сообщала, что Гросу на фоне слухов о расставании с Полянским впервые намекнула правда ли это

Также Politeka писала, что Гросу призналась, собирается ли возвращаться из США в Украину