Популярна артистка Камалія, яку називають найбагатшою співачкою України, яка є дружиною пакистанського бізнесмена Мохаммада Захура, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала у своєму профілі чарівне фото із родиною після довгої розлуки.

Як видно, на новій фотографії Камалія, її чоловік та доньки-близнючки відбиті за столиком у затишному кафе, вони весело проводять час та мило посміхаються до об'єктиву.

У підписі до публікації Камалія розповіла, що місяць не бачилася зі своїми близькими: "Я дуже вдячна землякам мого чоловіка за допомогу Україні, готуємо їм сюрприз у День святого Валентина. А я отримала свої три найрідніші "сюрпризи", не бачилися місяць. Це найбільше щастя".

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Дякую Вам, Вашому чоловікові та землякам чоловіка. Ваша родина – справжні патріоти України. Тільки прочитала про допомогу Пакистану і одразу зрозуміла, що це сталося не без участі Вашої родини".

"Яка гарна родина".

"Ми всі вдячні за підтримку та допомогу. Дівчатка такі у вас гарненькі".

"Дякую вам! Дякую велике!".

"Міцна щаслива родина!".

"Ми всі вдячні!"

"Дівчатка, такі дорослі".

"Дякую вам за все. Ви справжні українці. Справжні патріоти".

"Яке щастя бути разом усією родиною".

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