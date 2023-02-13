Популярная артистка Камалия, которую называют самой богатой певицей Украины, и которая является женой пакистанского бизнесмена Мохаммада Захура, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила в своем профиле очаровательное фото с семьей после долгой разлуки.

Как видно, на новой фотографии Камалия, ее муж и дочки-близняшки запечатлены за столиком в уютном кафе, они весело проводят время и мило улыбаются в объектив.

В подписи к публикации Камалия рассказала, что месяц не виделась со своими близкими: "Я очень благодарна землякам моего мужа за помощь Украине, готовим им сюрприз в День святого Валентина. А я получила свои три самых родных "сюрприза", не виделись месяц. Это величайшее счастье".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Спасибо Вам, Вашему мужу и землякам мужа. Ваша семья – настоящие патриоты Украины. Только прочла о помощи Пакистана и сразу поняла, что это произошло не без участия Вашей семьи".

"Какая хорошая семья".

"Мы все благодарны за поддержку и помощь. Девочки такие у вас хорошенькие".

"Спасибо вам! Спасибо большое!".

"Крепкая счастливая семья!".

"Мы все благодарны!".

"Девочки, такие взрослые".

"Благодарю вас за все. Вы настоящие украинцы. Настоящие патриоты".

"Какое счастье быть вместе всей семьей".

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