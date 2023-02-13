Артистка Ганна Саліванчук, яка нещодавно розповіла про проблеми в особистому житті з чоловіком Олександром Божковим, розповіла також про нещасну подію. Після перелому носа зірка не відмовлялася від зйомок.

Спочатку Саліванчук показала, як виглядає перед зйомками і як почувається з переломом і опухлим обличчям. Після цього артистка показала, як згодом змогла перетворитися завдяки спеціальному гриму, що маскує.

Таким чином зірці вдалося сховати травми та отримані гематоми.

«Завтра прем'єра «Однажды під Полтавою». Потім я швидко змила свій супер грим, вколола уколи, випила ліки, і намазала мазями обличчя, закапала очі бо судини теж полопали і тепер дуже сльозяться. Сподіваюся, що завтра КТ мене потішить» - пише Саліванчук.

Саліванчук висловилася в мережі після відвідин лікаря, а також вирішила згодом поділитися своєю думкою, що робитиме далі.

"Я не здамся без бою. Мені прописали гормональні уколи для того, щоб швидше пройшов набряк, але я відмовилася, тому що я дотримуюся пп, вже мінус 2,5 кг. І йтиму далі до своєї мети!» – пише Ганна.

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