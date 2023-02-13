Артистка Анна Саливанчук, которая не так давно рассказала о проблемах в личной жизни с супругом Александром Божковым, рассказала также о несчастном происшествии. После перелома носа звезда не стала отказываться от съемок.

Сначала Саливанчук показала, как выглядит перед съемками и как себя чувствует с переломом и опухшим лицом. После этого артистка показала, как спустя время смогла преобразиться благодаря специальному маскирующему гриму.

Таким образом звезде удалось спрятать травмы и полученные гематомы.

«Завтра премьера «Одного разу під Полтавою». Потом я быстро смыла свой супер грим, уколола уколы, выпила лекарства, и намазала мазями лицо, закапала глаза ибо сосуды тоже полопались и теперь очень слезятся. Надеюсь, что завтра КТ меня порадует» - пишет Саливанчук.

Саливанчук высказалась в сети после посещения врача, а также решила после поделиться своим мнением, что будет делать дальше.

«Я не сдамся без боя. Мне прописали гормональные уколы, для того, чтобы быстрее прошел отек, но я отказалась, так как я придерживаюсь пп, уже минус 2,5 кг. И буду идти дальше к своей цели!» - пишет Анна.

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.

Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.

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