Ганна Саліванчук кілька днів тому зламала носа з чистого випадку - впавши на сходи обличчям униз. Після цього зірка не почала залишатися вдома і вирушила на зйомки, приховавши травми під гримом.

Цей момент спровокував безліч чуток нібито зірка насправді зробила собі операцію, тому ходить із такими травмами.

«Так смішно читати коментарі людей, які не бачили моїх сторіс попередні. Ну чи взагалі не дивилися мої сториси. Просто побачили мій пост недавній і одразу почали писати: «Боже, що ви з собою зробили? Це невдала операція, у вас опухлі повіки, лоб і ніс… Це жах, Ганно».

Люди добрі, я зламала носа! А сьогодні була у прямому ефірі на шоу, мені зробили грим, тож виглядала я по-різному! Але насправді я ось така, без гриму. До речі, про особисті успіхи вже -4,2 кг! Зовсім скоро буду дуже худенька і поїду Крим на море» - заявила Саліванчук.

Нагадаємо, спочатку Саліванчук показала, як виглядає перед зйомками і як почувається з переломом і опухлим обличчям. Зірці вдалося сховати травми та отримані гематоми.

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