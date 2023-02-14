Анна Саливанчук несколько дней тому назад сломала нос по чистой случайности - упав на ступеньки лицом вниз. После этого звезда не стала оставаться дома и отправилась на съемки, скрыв травмы под гримом.

Этот момент спровоцировал множество слухов якобы звезда на самом деле сделала себе операцию, поэтому ходит с такими травмами.

«Так смешно читать комментарии людей, которые не видели мои сторис предыдущие. Ну или вообще не смотрели мои сторис. Просто увидели мой пост недавний и сразу начали писать: «Боже, что вы с собой сделали? Это неудачная операция, у вас опухшие веки, лоб и нос… Это ужас, Анна».

Люди добрые, я сломала нос! А сегодня была в прямом эфире на шоу, мне сделали грим, поэтому выглядела я по-разному! Но вот на самом деле я вот такая, без грима. Кстати, о личных успехах, уже -4,2 кг! Совсем скоро буду очень худенькая и поеду ы Крым на море» - заявила Саливанчук.

Напомним, сначала Саливанчук показала, как выглядит перед съемками и как себя чувствует с переломом и опухшим лицом. Звезде удалось спрятать травмы и полученные гематомы.

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.

Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.

Также Politeka писала, что Анна Саливанчук тронула украинок талантами маленького сына.