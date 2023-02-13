На своїй сторінці в Instagram шеф-кухар виставив у соціальній мережі добірку з кадрами, на яких показав топ досить різних та барвистих страв. Апетитні страви Ярославський опублікував у своєму порядку, не забувши додати свої коментарі.

«Страви вечері легкі, свіжі. Збагачені спеціями та яскравими ароматами. Тартар. З витриманої яловичини, груша маринована з підкопченою паприкою. Звичайно, каперси, смажене кунжутне масло все ще поряд з азіатськими нотками та ботаргами.

Основна рибна страва. Морський чорт, гарбуз, соус із мідій. Тут я хотів зробити яскраву презентацію з яскравими смаками, багато елементів – гра уподобань, піна, як шлейф, відіграє роль другого соусу.

Десерт. Буряк, малина, шоколад. Свіжий та легкий, приємна кислинка, не дуже солодкий.

Знайшов качку. Фініки, топінамбур та ваніль» - розповів про добірку Ярославський.

Також раніше на своїй сторінці в Instagram шеф-кухар показав, як приготувати баскський чізкейк.

"Надзвичайно ніжний, трохи вологий зсередини і підгорілий зовні - це смак кохання. Я готую його для вас із насолодою, з теплотою в серці. Тому що хочу дарувати вам любов і бути поряд з вами. Ну-но створювати свято разом. Ми цього стоїмо ❤️", – пише Володимир Ярославський.

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