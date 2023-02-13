На своей странице в Instagram шеф-повар выставил в социальной сети подборку с кадрами, на которых показал топ довольно разных и красочных блюд. Аппетитные блюда Ярославский опубликовал в своем порядке, не забыв добавить свои комментарии.

«Блюда ужина легкие, свежие. Обогащенные специями и яркими ароматами. Тартар. С выдержанной говядины, груша маринованная с подкопченной паприкой. Конечно, каперсы, жаренное кунжутное масло все еще рядом с азиатскими нотками и ботарга.

Основное рыбное блюдо. Морской черт, тыква, соус из мидий. Тут я хотел сделать яркую презентацию с яркими вкусами, много элементов – игра вкусов, пена, как шлейф, отыгрывает роль второго соуса.

Десерт. Свекла, малина, шоколад. Свежий и легкий, приятная кислинка, не очень сладкий.

Нашел утку. Финики, топинамбур и ваниль» - рассказал о подборке Ярославский.

Также ранее на своей странице в Instagram шеф-повар показал, как приготовить баскский чизкейк.

"Чрезвычайно нежный, чуть влажный изнутри и подгоревший снаружи - это вкус любви. Я готовлю его для вас с наслаждением, с теплотой в сердце✨. Потому что хочу дарить вам любовь и быть рядом с вами. Ну-ка создавать праздник вместе. Мы этого стоим ❤️", – пишет Владимир Ярославский.

Напомним, судья "Мастер Шеф" Ярославский поделился рецептом солено-зеленых сырников.

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