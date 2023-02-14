На своїй сторінці в Instagram екс-дружина боксера В'ячеслава Узелкова пояснила, як не допустити переїдання під час стресу.

"Кожен із нас справляється зі стресом по-різному. Повна відсутність апетиту чи то, навпаки, постійне бажання заїсти тривожні думки - це реакція організму на ті чи інші обставини. Справа в тому, що під час стресу зростає рівень кортизолу. А відповідно - апетит може підвищуватися, ми починаємо відчувати непереборне бажання з’їсти щось солоденьке чи жирне. Як же вчасно зупинитися?", — пише Марина Боржемська.

По-перше, важливо з’ясувати, коли, як часто і чому саме ви відчуваєте стрес. Подумайте: ви справді голодні зараз? А також нагадайте собі, що їжа - не чарівна пілюля від емоційного збудження. Тривожний стан через якийсь час може повернутися.

Тренерка радить замінити шкідливі перекуси на корисні: горішки, сезонні фрукти, сухофрукти, смузі, чай, кава або більш поживні перекуси.

"Якщо ви піддаєтесь впливу стресу часто, варто упорядкувати продукти на кухні. Наприклад, покласти ваші корисні перекуси у доступніше місце, а, якщо маєте шкідливі смаколики, - заховати подалі. Ще краще - взагалі позбутися. Не забувайте про збалансоване харчування. Урізноманітнюйте їжу, вигадуючи нові рецепти. Особливо небезпечний час для заїдання тривожних думок - перед сном. Для цього варто придумати собі заняття, яке б відволікло від бажання перекусити. Чудовим варіантом стане спорт, прогулянка, медитація, цікавий фільм або книга", — додала зірка "Зважені та щасливі".

Нагадаємо, Боржемська зі "Зважені та щасливі" відверто розповіла про свою роботу.

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