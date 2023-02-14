На своей странице в Instagram экс-супруга боксера Вячеслава Узелкова объяснила, как не допустить переедания во время стресса.

"Каждый из нас справляется со стрессом по-разному. Полное отсутствие аппетита или наоборот, постоянное желание заесть тревожные мысли - это реакция организма на те или иные обстоятельства. Дело в том, что во время стресса растет уровень кортизола. А соответственно - аппетит может повышаться, мы начинаем испытывать непреодолимое желание съесть что-нибудь сладкое или жирное. Как же вовремя остановиться?", - пишет Марина Боржемская.

Во-первых, важно выяснить, когда, как часто и почему именно вы испытываете стресс. Подумайте: вы действительно голодны сейчас? А также напомните себе, что еда – не волшебная пилюля от эмоционального возбуждения. Тревожное состояние спустя какое-то время может вернуться.

Тренер советует заменить вредные перекусы на полезные: орешки, сезонные фрукты, сухофрукты, смузи, чай, кофе или более питательные перекусы.

"Если вы подвергаетесь влиянию стресса часто, стоит упорядочить продукты на кухне. Например, положить ваши полезные перекусы в более доступное место, а, если имеете вредные вкусности, - спрятать подальше. Еще лучше - вообще избавиться. Не забывайте о сбалансированном питании. Разнообразьте пищу, придумывая новые рецепты. Особо опасное время для заедания тревожных мыслей - перед сном. Для этого стоит придумать себе занятие, которое отвлекло бы от желания перекусить. Отличным вариантом станет спорт, прогулка, медитация, интересный фильм или книга", - добавила звезда "Зважені та щасливі".

Напомним, Боржемская из "Зважені та щасливі" откровенно рассказала о своей работе.

Как сообщала Politeka, Марина Боржемская удивила кадрами с детьми Узелкова.

Также Politeka писала, что Боржемская из "Зважені та щасливі" рассказала, как дети приняли ее нового любимого.