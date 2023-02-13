Популярна українська співачка Тіна Кароль, яка раніше розповіла про свою дієту, продовжує вражати природними кадрами.

Знаменита виконавиця продовжує привертати увагу до себе та ділиться кадрами у мережі все частіше. Також вона розповідає про своє самопочуття, майбутні концерти та ділиться особистими зауваженнями.

До минулого року особисті фото Кароль без фотошопу, постановок та обробки можна було побачити так часто, оскільки зірка воліла не показувати нічого з життя поза сценою.

Але з минулого року виконавиця стала поводитися відкрито, зізналася в проблемах із зайвою вагою, розповідала про здоров'я і тепер з легкістю публікує фото без обробки.

На цей раз миле фото з поїздки привернуло увагу природністю:

«Найкраще фото в Інстаграмі; яка гарненька; добре, що пам'ятає про сьогодення» - пишуть шанувальники у мережі.

Нещодавно Тіна Кароль зізналася, що в неї були проблеми із зайвою вагою, вона довгий час сиділа на дієтах і не могла зрозуміти, як привести себе в порядок. Тільки ґрунтовно зайнятися питанням свого здоров'я, вона змогла перетворитись.

У срібній сукні Кароль отримала багато компліментів, шанувальники позитивно реагують на відео із зіркою.

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