Популярная украинская певица Тина Кароль, которая раньше рассказала о своей диете, продолжает впечатлять естественными кадрами.

Знаменитая исполнительница продолжает привлекать внимание к себе и делится кадрами в сети все чаще. Также она рассказывает о своем самочувствии, будущих концертах и делится личными замечаниями.

До прошлого года личные фото Кароль без фотошопа, постановок и обработки можно было увидеть на так часто, так как звезда предпочитала не показывать ничего из жизни вне сцены.

Но с прошлого года исполнительница стала вести себя более открыто, призналась в проблемах с лишним весом, рассказывала о здоровье и теперь с легкостью публикует фото без обработки.

В этот раз милое фото из поездки привлекло внимание естественностью:

«Лучшее фото в Инстаграме; какая хорошенькая; хорошо, что помнит о настоящем» - пишут поклонники в сети.

Не так давно Тина Кароль призналась, что у нее были проблемы с лишним весом, она долгое время сидела на диетах и не могла понять, как привести себя в порядок. Только основательно занявшись вопросом своего здоровья, она смогла преобразиться.

В серебряном платье Кароль получила много комплиментов, поклонники положительно реагируют на видео со звездой.

Напомним, "Все леопарды наши": звезда "1+1" Витвицкая очаровала образами на волне сетевого тренда.

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