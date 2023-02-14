Популярна українська співачка та головна героїня другого сезону шоу "Холостячка" Злата Огневич поділилася черговим сміливим кадром із нещодавньої фотосесії. Артистка вирішила супроводжувати віршем, який привернув увагу фанів.

«Твої руки по тілу блукали, мов дикі,

І йшли дивовижні енергій потоки,

Вони напивали спустошені землі,

Закинуті в хащах страхів моїх хижих.

Ось я, сп‘яніла, весь світ одкрила

Очей глибин не розпізнать.

Тепер з тобою стаю собою,

Я вітер, зорі, жіноча стать.

В засохлі землі течу водою,

І поглинаю тебе до забутих клітин,

В обіймах ніжних тону рікою,

Глибин душі не розпізнать… 🤍» - написала Злата под кадром.

У мережі поділилися думкою:

«Слово-пісня😍; Дуже гарна 😍; Просто в саме ❤️; Красуня👏; Не дуже знаюся на всьому, але скажу одне – вражає;

Неперевершена і дуже хороша; Дуже зворушливо; добре 😍🤍; Браво 👏 Кому присвячено?».

Як видно на попередніх фото, Злата знята у світлій локації і з'явилася в цікавому чорному вбранні з мережива з пухнастим верхом, крізь який просвічується білизна.

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