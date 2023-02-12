Популярный украинский телеведущий, шоумен, продюсер и муж Кати Осадчей Юрий Горбунов, который сейчас работает в "Сніданку з 1+1", часто делится со своей аудиторией публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз телезвезда выложил видео из Турции после мощного землетрясения и сравнил природный катаклизм с кровопролитной войной в Украине, которую развязала россия.

Как известно, 6 февраля 2023 года на юго-востоке Турции и на территории Сирии произошло мощное землетрясение. В результате катаклизма в турецких городах уже насчитывается более 24 тысяч погибших и десятки тысяч пострадавших. На видео, которое показал Юрий, можно увидеть трагические последствия землетрясения с городами, которые буквально превратились в горы руин.

В подписи к публикации Горбунов сравнил трагедию в Турции и войну в Украине и указал на важный момент: "Так теперь выглядят города Турции! Ужасное землетрясение, унесшее тысячи жизней ни в чем не повинных людей! И это сделала природа, которая может быть жестокой! Так теперь выглядят и украинские города! Только это дело рук "людей" – пишу это слово в кавычках – которые когда-то называли себя братьями! И почему эти "братья" решили, что мы нацисты, и должны жить так, как хотят они! Города отстроятся и станут еще красивее! К сожалению, жизнь людей никогда не вернуть! Никогда! И когда людей убивает естественный катаклизм, тебе не укладывается в голову – как такое могло произойти! Другое дело, когда тебя убивают на тебя похожие! Хотя нет, непохожие! Существа, на людей никогда не походили!".

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