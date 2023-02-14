Популярная украинская певица и главная героиня второго сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич поделилась очередным смелым кадром из недавней фотосессии. Артистка решила сопроводить стихом, который привлек внимание фанатов.
«Твої руки по тілу блукали, мов дикі,
І йшли дивовижні енергій потоки,
Вони напивали спустошені землі,
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Закинуті в хащах страхів моїх хижих.
Ось я, сп‘яніла, весь світ одкрила
Очей глибин не розпізнать.
Тепер з тобою стаю собою,
Я вітер, зорі, жіноча стать.
В засохлі землі течу водою,
І поглинаю тебе до забутих клітин,
В обіймах ніжних тону рікою,
Глибин душі не розпізнать… 🤍» - написала Злата под кадром.
В сети поделились мнением:
«Слово-песня😍; Очень хорошая😍; Просто в самое❤️; Красавица👏; Не очень разбираюсь во всем, но скажу одно – впечатляет;
Непревзойденная и очень-очень хорошая; Очень трогательно; хорошо 😍🤍; Браво👏 Кому посвящено?».
Как видно на предыдущих фото, Злата запечатлена в светлой локации и появилась в интересном черном наряде из кружева с пушистым верхом, сквозь который просвечивается белье.
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