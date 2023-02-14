Популярная украинская певица и главная героиня второго сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич поделилась очередным смелым кадром из недавней фотосессии. Артистка решила сопроводить стихом, который привлек внимание фанатов.

«Твої руки по тілу блукали, мов дикі,

І йшли дивовижні енергій потоки,

Вони напивали спустошені землі,

Закинуті в хащах страхів моїх хижих.

Ось я, сп‘яніла, весь світ одкрила

Очей глибин не розпізнать.

Тепер з тобою стаю собою,

Я вітер, зорі, жіноча стать.

В засохлі землі течу водою,

І поглинаю тебе до забутих клітин,

В обіймах ніжних тону рікою,

Глибин душі не розпізнать… 🤍» - написала Злата под кадром.

В сети поделились мнением:

«Слово-песня😍; Очень хорошая😍; Просто в самое❤️; Красавица👏; Не очень разбираюсь во всем, но скажу одно – впечатляет;

Непревзойденная и очень-очень хорошая; Очень трогательно; хорошо 😍🤍; Браво👏 Кому посвящено?».

Как видно на предыдущих фото, Злата запечатлена в светлой локации и появилась в интересном черном наряде из кружева с пушистым верхом, сквозь который просвечивается белье.

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