Популярный украинский хореограф, шоумен и судья многих телешоу, среди которых "Танці з зірками" Влад Яма, который с самого начала войны с семьей уехал жить в США, время от времени делится в Instagram кадрами из своей новой жизни за границей. Так, в этот раз танцор выложил кадры со своей женой Лилианой и нарвался на очередную порцию критики.

Как видно, на черно-белых фотографиях Влад и Лилия запечатлены в романтической атмосфере на берегу моря, они нежно обнимаются. Перед камерой они позируют в белоснежных нарядах с сияющими улыбками на лицах.

В подписи к публикации Яма написал одно слово "Together", которое значит "Вместе". А поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию хореографа, многие его критикуют, что он сбежал в Америку, когда в Украине началась война:

"Поздравляем".

"Почему "together", а не "разом"?".

"Потому что Майями. А Марув та вообще забыла кириллицу".

"Кто-то жизнь свою отдает на войне, а кто-то хорошо отдыхает, и нас**ть на всё".

"Ну вы же видите, люди вместе, отдыхают, разве им знакомо чувство нехватки корма животным?".

"Удачи. Дай Бог среагирует".

Напомним, Фаворитка Влада Ямы из "Танців з зірками" высказалась об Украине на фоне Турции: "Вам не болит?".

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