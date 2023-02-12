Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая после начала войны полностью прекратила деятельность в россии и заявила о своей проукраинской позиции, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила новое фото в необычном образе и рассказала о своем первом за долгое время выходном.

Как видно, на новой черно-белой фотографии Светлана запечатлена в интересной локации, она умостилась на кресле вместе босыми ногами. Перед камерой она появилась в широких джинсах, футболке и объемной искусственной шубе. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж и уставший вид.

В подписи к публикации Лобода написала: "Сегодня первый выходной за последние пару месяцев. Стараюсь расслабиться, хотя совершенно не умею этого делать. Мне кажется, если ты влюблен в свою работу, тебе просто не нужны выходные. Скоро новые города и концерты. Нас уже давно ждет тур по Германии. Израиль, Баку. А пока – монтаж клипа и финальный этап сдачи альбома. Если бы вы знали, как я им хочу с вами поделиться! Так что запасаемся терпением и работаем! Вот! Опять забыла, что сегодня у меня выходной".

Напомним, Фаворитка Влада Ямы из "Танців з зірками" высказалась об Украине на фоне Турции: "Вам не болит?".

Как сообщала Politeka, Комаров из "Мир наизнанку" вызвал бурную реакцию, наконец заговорив по-украински: "Какова цена того...".

Также Politeka писала, что "Мурашки по коже ": Тополя из "Антитела" довел украинцев до слез кадрами о Бахмуте.