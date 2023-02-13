На своїй сторінці в Instagram ведуча розповіла, що окупанти далі посилюють тиск на Бахмут. Напередодні там під обстріл потрапили німецькі журналісти, які приїхали розповісти про людей, які лишаються в місті. Бахмут закривають на в’їзд і пускатимуть туди лише військових за спецперепустками, аби запобігти проникненню до міста диверсійних груп – розповів командир групи аеророзвідки «Мадяр».

Росія за три дні втратила під Вугледаром і Авдіївкою понад сто одиниць техніки – порахував нідерландський сайт розвідки ORYX, який досліджує війну на основі відкритих джерел.

Марічка Падалко з посиланням на результати опитування, яке провели на замовлення Мюнхенської конференції з безпеки, розповіла, що українці навіть у разі ядерного удару росії готові чинити спротив російській окупації. Так налаштовані 89 відсотків наших співвітчизників. 85 відсотків вважають повернення Донбасу і Криму обов’язковим.

В російській газеті «комсомольская правда» нарешті з’явилися правдиві повідомлення про війну. Відповідальність за злам сайту редакції взяли на себе прихильники заґратованого російського опозиціонера Навального.

"Пам’ятаєте, в Дніпрі був пес Крим, який сидів на розвалинах будинку, де у вересні загинули його господарі? Такий «Крим» є і в Туреччині – собака приніс хліб господарям, яких ніяк не може відшукати", — поділилася трагічною історією ведуча.

Україна пролунала на найвідомішому пісенному конкурсі-фестивалі світу «Сан-Ремо». Гурт «Антитіла» як спеціальні гості, поки рахували голоси і визначали переможця, заспівали пісню «Фортеця Бахмут». Виступ президента України, який там планувався від початку, заблокували проросійські сили в Італії, і ведучий почитав звернення Зеленського перед виступом українців.

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко прокоментувала поведінку переляканих окупантів у Херсоні.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Падалко розповіла про масштабну катастрофу в росіян у Чорному морі.