На своей странице в Instagram ведущая рассказала, что оккупанты дальше усиливают давление на Бахмут. Накануне там под обстрел попали немецкие журналисты, приехавшие рассказать о людях, которые остаются в городе. Бахмут закрывают на въезд и будут пускать туда только военных по спецпропускам, чтобы предотвратить проникновение в город диверсионных групп – рассказал командир группы аэроразведки «Мадяр».

Россия за три дня потеряла под Угледаром и Авдеевкой более ста единиц техники – посчитал нидерландский сайт разведки ORYX, исследующий войну на основе открытых источников.

Маричка Падалко со ссылкой на результаты опроса, проведенного по заказу Мюнхенской конференции по безопасности, рассказала, что украинцы даже в случае ядерного удара рф готовы сопротивляться российской оккупации. Так настроены 89 процентов наших соотечественников. 85 процентов считают возвращение Донбасса и Крыма обязательным.

В российской газете «Комсомольская правда» наконец-то появились правдивые сообщения о войне. Ответственность за взлом сайта редакции взяли на себя сторонники российского оппозиционера Навального.

"Помните, в Днепре был пес Крым, сидевший на развалинах дома, где в сентябре погибли его хозяева? Такой "Крым" есть и в Турции - собака принесла хлеб хозяевам, которых никак не может отыскать", - поделилась трагической историей ведущая.

Украина прозвучала на известнейшем песенном конкурсе-фестивале мира «Сан-Ремо». Группа «Антитела» как специальные гости, пока считали голоса и определяли победителя, спели песню «Фортеця Бахмут». Выступление президента Украины, которое там планировалось изначально, заблокировали пророссийские силы в Италии, и ведущий почитал обращение Зеленского перед выступлением украинцев.

Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.