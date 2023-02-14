Українська співачка та ведуча Оля Цибульська зізналася, що їй набагато простіше переживати свої емоції у віршах та піснях.

Українська співачка та ведуча Оля Цибульська поділилася з підписниками щемливим віршем, який написала сама. Оля повідомила Інстаграм-Сториз, що написала вірш раптово, коли сиділа в кафе. Ці рядки передають її внутрішній стан. Вірш був опублікований у неї в Інстаграм.

Оля Цибульська також зізналася, що їй набагато простіше переживати свої емоції у віршах та піснях. Тому вона взяла ручку і листок, виливши свої переживання в рядках:



Моя,квітонько!

Ти з минулим спалила мости.

І не знаєш куди далі йти..

Загубила всі компаси й карти!



Моя дівчинко!

Ти лишилася знову сама,

І поплакати часу нема.

Бо за себе боротися варто!



Моя квітонько,

Ти розбилася серцем не раз..

Шила сукні з колючих образ,

І від болю ховалась за жартом.



Моя дівчинко,

Ти лишилася знову сама,

І поплакати часу нема,

Бо за себе боротися варто!



Цвіти, квітко, цвіти!

Все є в тобі,

Що по світу шукала!

Цвіти, квітко, цвіти!

Того життя …

Так багато і мало.



У коментарях до вірша Олі Цибульської з'явилося багато хвалебних відгуків. Багато хто зізнавався, що слова вірша близькі до них: "У самому серці зараз твої слова", "Дуже приємно, ніби голос душі", "Неймовірно значуще і душевно", "Творчість ваша українська щира чиста від душі!".

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