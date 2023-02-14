Украинская певица и ведущая Оля Цибульская поделилась с подписчиками щемящим стихотворением, которое написала сама. Оля сообщила в Инстаграм-Сториз, что написала стих внезапно, когда сидела в кафе. Эти строчки передают ее внутреннее состояние. Стих был опубликован у нее в Инстаграм.
Оля Цибульская также призналась, что ей намного проще переживать свои эмоции в стихах и песнях. Потому она взяла ручку и листок, вылив свои переживания в строчках:
Моя,квітонько!
Ти з минулим спалила мости.
І не знаєш куди далі йти..
Загубила всі компаси й карти!
Моя дівчинко!
Ти лишилася знову сама,
І поплакати часу нема.
Бо за себе боротися варто!
Моя квітонько,
Ти розбилася серцем не раз..
Шила сукні з колючих образ,
І від болю ховалась за жартом.
Моя дівчинко,
Ти лишилася знову сама,
І поплакати часу нема,
Бо за себе боротися варто!
Цвіти, квітко, цвіти!
Все є в тобі,
Що по світу шукала!
Цвіти ,квітко, цвіти!
Того життя …
Так багато і мало.
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В комментариях к стиху Оли Цибульской появилось много хвалебных отзывов. Многие признавались, что слова стиха близки к ним: "В самом сердце сейчас эти слова", "Очень приятно, как будто голос души", "Невероятно значимо и душевно", "Творчество ваше украинское искреннее чистое от души!".
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