Украинская певица и ведущая Оля Цибульская призналась, что ей намного проще переживать свои эмоции в стихах и песнях.

Украинская певица и ведущая Оля Цибульская поделилась с подписчиками щемящим стихотворением, которое написала сама. Оля сообщила в Инстаграм-Сториз, что написала стих внезапно, когда сидела в кафе. Эти строчки передают ее внутреннее состояние. Стих был опубликован у нее в Инстаграм.

Оля Цибульская также призналась, что ей намного проще переживать свои эмоции в стихах и песнях. Потому она взяла ручку и листок, вылив свои переживания в строчках:



Моя,квітонько!

Ти з минулим спалила мости.

І не знаєш куди далі йти..

Загубила всі компаси й карти!



Моя дівчинко!

Ти лишилася знову сама,

І поплакати часу нема.

Бо за себе боротися варто!



Моя квітонько,

Ти розбилася серцем не раз..

Шила сукні з колючих образ,

І від болю ховалась за жартом.



Моя дівчинко,

Ти лишилася знову сама,

І поплакати часу нема,

Бо за себе боротися варто!



Цвіти, квітко, цвіти!

Все є в тобі,

Що по світу шукала!

Цвіти ,квітко, цвіти!

Того життя …

Так багато і мало.

В комментариях к стиху Оли Цибульской появилось много хвалебных отзывов. Многие признавались, что слова стиха близки к ним: "В самом сердце сейчас эти слова", "Очень приятно, как будто голос души", "Невероятно значимо и душевно", "Творчество ваше украинское искреннее чистое от души!".

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