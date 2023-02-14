Відомий шеф-кухар та суддя шоу "Мастер Шеф" Ектор Хіменес-Браво показав, що шаурма — це не лише смачно, а й корисно.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Ектор Хіменес-Браво показав, як приготувати його фірмову шаурму.

"Ви просили — я зробив: зустрічайте рецепт тієї самої соковитої шаурми, яку зможете приготувати власноруч вдома. P.S. З точки зору складу та кількості калорій, шаурма — корисна та поживна страва. Облиште стереотипи та насолодіться смаком на повну!", — наголосив суддя "Мастер Шеф".

Для приготування нам знадобляться такі інгредієнти:

• Стегно куряче — 200 г

• Лаваш — 1 шт.

• Копчена паприка — 1 г

• Кумин — 1 г

• Часник — 3 г

• Фенхель — 1 г

• Зіра — 1 г

• Грецький йогурт — 300 мл

• Кріп — 5 г

• Солоні огірки — 15 г

• Олія соняшникова

• Томат — 30 г

• Цибуля синя — 15 г

• Салат Айсберг — 30-50 г

Для соусу кумін, фенхель та зіру Ектор розтовкує в ступі, додає дрібно порізаний солоний огірок, подрібнений кріп, заливає грецьким йогуртом та все перемішує.

Куряче стегно Хіменес-Браво маринує, додавши копчену паприку, перець, трохи соняшникової олії, порізаний часник та грецький йогурт. М'ясо запікаємо.

В кінці збираємо шаурму. Лаваш зірка "Мастер Шеф" змазує соусом, викладає порізаний айсберг, синю цибулю, томат, кінзу, м'ясо, додатково перчить, викладає решту соусу та все загортає.

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