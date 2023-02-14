Цього разу на своїй сторінці в Instagram Ектор Хіменес-Браво показав, як приготувати його фірмову шаурму.
"Ви просили — я зробив: зустрічайте рецепт тієї самої соковитої шаурми, яку зможете приготувати власноруч вдома. P.S. З точки зору складу та кількості калорій, шаурма — корисна та поживна страва. Облиште стереотипи та насолодіться смаком на повну!", — наголосив суддя "Мастер Шеф".
Для приготування нам знадобляться такі інгредієнти:
• Стегно куряче — 200 г
• Лаваш — 1 шт.
• Копчена паприка — 1 г
• Кумин — 1 г
• Часник — 3 г
• Фенхель — 1 г
• Зіра — 1 г
• Грецький йогурт — 300 мл
• Кріп — 5 г
• Солоні огірки — 15 г
• Олія соняшникова
• Томат — 30 г
• Цибуля синя — 15 г
• Салат Айсберг — 30-50 г
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Для соусу кумін, фенхель та зіру Ектор розтовкує в ступі, додає дрібно порізаний солоний огірок, подрібнений кріп, заливає грецьким йогуртом та все перемішує.
Куряче стегно Хіменес-Браво маринує, додавши копчену паприку, перець, трохи соняшникової олії, порізаний часник та грецький йогурт. М'ясо запікаємо.
В кінці збираємо шаурму. Лаваш зірка "Мастер Шеф" змазує соусом, викладає порізаний айсберг, синю цибулю, томат, кінзу, м'ясо, додатково перчить, викладає решту соусу та все загортає.
Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" вразив своєю фігурою у плавках.
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Також Politeka писала, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" поділився рецептом плову для лінивих.