В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить его фирменную шаурму.
"Вы просили — я сделал: встречайте рецепт той самой сочной шаурмы, которую сможете приготовить собственноручно дома. P.S. С точки зрения состава и количества калорий, шаурма — полезное и питательное блюдо. Оставьте стереотипы и насладитесь вкусом по полной!", — подчеркнул судья "Мастер Шеф".
Для приготовления нам понадобятся следующие ингредиенты:
• Бедро куриное – 200 г
• Лаваш – 1 шт.
• Копченая паприка – 1 г
• Кумин – 1 г
• Чеснок – 3 г
• Фенхель – 1 г
• Зира – 1 г
• Греческий йогурт – 300 мл
• Укроп – 5 г
• Соленые огурцы – 15 г
• Масло подсолнечное
• Томат – 30 г
• Лук синий – 15 г
• Салат Айсберг – 30-50 г
Вручение повестки едва не закончилось трагедией на Ровенщине: "Схватил косу и..."
"Никогда не простим": Одесчина на коленях простилась с 28-летним Виктором
Будет кульминация: эксперт рассказал сколько продлится "большое" наступление войск рф
Нашли под многоэтажкой: Одессу всколыхнула трагедия с 13-летней девочкой
Ему было всего 34 года: внезапно оборвалась жизнь известного актера, у него осталось трое детей
Для соуса кумин, фенхель и зиру Эктор давит в ступе, добавляет мелко порезанный соленый огурец, измельченный укроп, заливает греческим йогуртом и все перемешивает.
Куриное бедро Хименес-Браво маринует, добавив копченую паприку, перец, немного подсолнечного масла, порезанный чеснок и греческий йогурт. Мясо запекаем.
В конце собираем шаурму. Лаваш звезда "Мастер Шеф" смазывает соусом, выкладывает порезанный айсберг, синий лук, томат, кинзу, мясо, дополнительно перчит, выкладывает оставшийся соус и все заворачивает.
Напомним, Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поразил своей фигурой в плавках.
Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал свой завтрак и поделился простым рецептом.
Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поделился рецептом плова для ленивых.