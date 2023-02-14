Известный шеф-повар и судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, что шаурма - это не только вкусно, но и полезно.

В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить его фирменную шаурму.

"Вы просили — я сделал: встречайте рецепт той самой сочной шаурмы, которую сможете приготовить собственноручно дома. P.S. С точки зрения состава и количества калорий, шаурма — полезное и питательное блюдо. Оставьте стереотипы и насладитесь вкусом по полной!", — подчеркнул судья "Мастер Шеф".

Для приготовления нам понадобятся следующие ингредиенты:

• Бедро куриное – 200 г

• Лаваш – 1 шт.

• Копченая паприка – 1 г

• Кумин – 1 г

• Чеснок – 3 г

• Фенхель – 1 г

• Зира – 1 г

• Греческий йогурт – 300 мл

• Укроп – 5 г

• Соленые огурцы – 15 г

• Масло подсолнечное

• Томат – 30 г

• Лук синий – 15 г

• Салат Айсберг – 30-50 г

Для соуса кумин, фенхель и зиру Эктор давит в ступе, добавляет мелко порезанный соленый огурец, измельченный укроп, заливает греческим йогуртом и все перемешивает.

Куриное бедро Хименес-Браво маринует, добавив копченую паприку, перец, немного подсолнечного масла, порезанный чеснок и греческий йогурт. Мясо запекаем.

В конце собираем шаурму. Лаваш звезда "Мастер Шеф" смазывает соусом, выкладывает порезанный айсберг, синий лук, томат, кинзу, мясо, дополнительно перчит, выкладывает оставшийся соус и все заворачивает.

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