В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить его фирменную шаурму.

"Вы просили — я сделал: встречайте рецепт той самой сочной шаурмы, которую сможете приготовить собственноручно дома. P.S. С точки зрения состава и количества калорий, шаурма — полезное и питательное блюдо. Оставьте стереотипы и насладитесь вкусом по полной!", — подчеркнул судья "Мастер Шеф".

Для приготовления нам понадобятся следующие ингредиенты:

• Бедро куриное – 200 г
• Лаваш – 1 шт.
• Копченая паприка – 1 г
• Кумин – 1 г
• Чеснок – 3 г
• Фенхель – 1 г
• Зира – 1 г
• Греческий йогурт – 300 мл
• Укроп – 5 г
• Соленые огурцы – 15 г
• Масло подсолнечное
• Томат – 30 г
• Лук синий – 15 г
• Салат Айсберг – 30-50 г

Популярные статьи сейчас

Вручение повестки едва не закончилось трагедией на Ровенщине: "Схватил косу и..."

"Никогда не простим": Одесчина на коленях простилась с 28-летним Виктором

Будет кульминация: эксперт рассказал сколько продлится "большое" наступление войск рф

Нашли под многоэтажкой: Одессу всколыхнула трагедия с 13-летней девочкой

Ему было всего 34 года: внезапно оборвалась жизнь известного актера, у него осталось трое детей
Показать еще

Для соуса кумин, фенхель и зиру Эктор давит в ступе, добавляет мелко порезанный соленый огурец, измельченный укроп, заливает греческим йогуртом и все перемешивает.

Куриное бедро Хименес-Браво маринует, добавив копченую паприку, перец, немного подсолнечного масла, порезанный чеснок и греческий йогурт. Мясо запекаем.

В конце собираем шаурму. Лаваш звезда "Мастер Шеф" смазывает соусом, выкладывает порезанный айсберг, синий лук, томат, кинзу, мясо, дополнительно перчит, выкладывает оставшийся соус и все заворачивает.

Напомним, Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поразил своей фигурой в плавках.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал свой завтрак и поделился простым рецептом.

Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поделился рецептом плова для ленивых.