Солістка гурту "KAZKA" Олександра Зарицька постала у новому образі та показала у мережі фото, яке викликало у шанувальників зірки вельми спірні враження. Не всі фани оцінили екстравагантний макіяж співачки, і порадили більше так не експериментувати із зовнішністю, а гримера звільнити. Фото з'явилося у неї в Інстаграм.

На фото Олександра Зарицька позувала разом із членами свого колективу. Кожен із них позував у яскравому і незабутньому вбранні. Зокрема, знаменитість приміряла червону сукню з пишними рукавами-буфами та прямою спідницею. Особливу увагу варто приділити макіяжу артистки, який сподобався не всім передплатникам.

Очі Зарицької нафарбовані синюватими тінями, для губ дівчина вибрала помаду червоного відтінку, які підкреслили її повні губи.

У коментарях до знімку користувачі мережі діляться своїми враженнями від мейк-апу співачки KAZKA, і думки у фанів полярні. Деяким подобається новий образ Олександри Зарицької , але у мережі досить велика кількість негативних відгуків. Комусь не подобається її вбрання, комусь її макіяж.

"Непогано-непогано, дуже красиві ви всі", "Екстравагантненько і яскраво", "Ви прекрасна в будь-якому образі", "Навіщо ви псуєте собі зовнішність таким... нарядом і макіяжем", "Плаття трохи повнить, рукави безглуздо виглядають на такий фігурі", - писали у коментарях.

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