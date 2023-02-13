Солистка группы "KAZKA" Александра Зарицкая предстала в новом образе и показала в сети фото, которое вызвало у поклонников звезды весьма спорные впечатления. Не все фаны оценили экстравагантный макияж певицы, и посоветовали больше так не экспериментировать с внешностью, а гримера уволить. Фото появилось у нее в Инстаграм.

На фото Александра Зарицкая позировала вместе с членами своего колектива. Каждый из них позировал в ярком и запоминающимся наряде. В частности, знаменитость примеряла красное платье с пышными рукавами-буфами и прямой юбкой. Особое внимание стоит уделить макияжу артистки, который понравился не всем ее подписчикам.

Глаза Зарицкой накрашены синеватыми тенями, для губ девушка выбрала помаду красноватого оттенка, которые подчеркнули ее полные губы.

В комментариях к снимку пользователи сети делятся своими впечатлениями от мейк апа певицы KAZKA, и мнения у фанов полярные. Некоторым нравится новый образ Александры Зарицкой, но в сети довольно большое количество негативных отзывов. Кому-то не нравится ее наряд, кому-то ее макияж.

"Неплохо-неплохо, очень красивые вы все", "Экстравагантненько и ярко", "Вы прекрасна в любом образе", "Зачем вы портите себе внешность таким... нарядом и макияжем", "Платье немного полнит, рукава несуразно выглядят на такой фигуре", - писали в комментариях.

Напомним, солистка "KAZKA" Александра Зарицкая нашла свое место силы в Украине.

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