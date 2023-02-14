Анна Кошмал вирушила до Одеси і одразу скористалася можливістю, щоб прогулятися на пірсі.

За майже рік війни кожен українець точно визначив для себе найефективніші способи боротьби зі стресом. Але ніколи не пізно куштувати щось нове, щоб тримати себе в руках і зберігати внутрішній спокій. Українська актриса Анна Кошмал яка зіграла героїню Женю у серіалі "Свати", рятується йогою та прогулянками на свіжому повітрі. Фото з однієї прогулянки вона поділилася Інстаграм.

Анна Кошмал вирушила до Одеси і одразу скористалася можливістю, щоб прогулятися на пірсі в порту. Туди актриса прийшла з ласощами, які принесла для чайок.

На першому плані на фото зображено саму Анну Кошмал, яка годує птахів, які злетілися до неї. Для прогулянки зірка українських серіалів обрала світлий спортивний костюм, який доповнила бежевою курткою та черевиками.

"Нагодувала подружок, просила, як знадобиться, прийти мені на допомогу. У казках працює", - написала під кадрами актриса.

Фоловери залишили багато теплих слів знаменитості: "Ти така красива, я не можу на тебе надивитися", "Приємно бачити в Одесі хоч на фото улюблених акторів", "Така красива картинка", "Дуже-дуже красиво".

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