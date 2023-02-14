За почти год войны каждый украинец точно определил для себя наиболее эффективные способы борьбы со стрессом. Но никогда не поздно пробовать что-то новое, чтобы держать себя в руках и сохранять внутреннее спокойствие. Украинская актриса Анна Кошмал, которая сыграла героиню Женю в сериале "Сваты", спасается йогой и прогулками на свежем воздухе. Фото из одной прогулки она поделилась в Инстаграм.
Анна Кошмал отправилась в Одессу и сразу же воспользовалась возможностью, чтобы прогуляться на пирсе в порту. Туда актриса пришла с лакомством, которое принесла для чаек.
На первом плане на фото изображена сама Анна Кошмал, которая кормит птиц, которые слетелись к ней. Для прогулки звезда украинских сериалов выбрала светлый спортивный костюм, который дополнила бежевой курткой и ботинками.
"Накормила подружек, просила, как что понадобится, прийти мне на помощь. В сказках работает", - написала под кадрами актриса.
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Фолловеры оставили много теплых слов знаменитости: "Ты такая красивая, я не могу на тебя насмотреться", "Приятно видеть в Одессе хоть на фото любимых актеров", "Такая красивая картинка", "Очень-очень красиво".
Напомним, что звезда "Сватов" Кошмал вспомнила о предупреждении, которое получила накануне вторжения рф.
Как сообщала Politeka, звезда "Сватов" Кошмал поделилась рецептом счастья для украинцев.
Также Politeka писала, что звезда "Сватов" Кошмал объяснила, ради кого снималась с путинистом Добронравовым.