Цього разу на своїй сторінці в Instagram екс-дружина боксера В'ячеслава Узелкова вирішила привітати українців із Днем святого Валентина та показала фото, на якому позує разом із загадковим красунчиком.

Раніше Марина Боржемська зізналася, що в її житті є новий коханий чоловік. Їх знайомство було випадковим. Вони зустрілися на вулиці, і він запросив її на каву. Дочка Марини Олівія відповіла за маму, дала чоловікові номер телефону і не помилилася - він робить зірку щасливою.

"Кожен з нас вартий любові. Насправді, вона завжди поряд: у кожному прихильному прояві тих, хто дорогий нам, без кого ми не уявляємо життя ані сьогодні, ані завтра - ніколи. Віднедавна романтична складова сприйняття цього свята дещо розширилась, тому в цей день ми зазвичай святкуємо не лише романтику кохання, але й загалом приязне ставлення одне до одного, дружні відносини, прихильність та теплі стосунки", — пише зірка "Зважені та щасливі".





"Вітаю вас, любі мої, та бажаю в будь-якій ситуації тримати серце відкритим та відчувати любов до життя і до тих, хто поряд, хто дорогий вам, без кого не уявляєте щастя у цьому світі! Любіть одне одного, і завжди починайте з себе. Це дуже важливо, адже щоб ділитись любов’ю, треба самим бути її джерелом: любити себе та завжди змінюватись на краще", — наголосила Марина Боржемська.

Нагадаємо, Боржемська зі "Зважені та щасливі" відверто розповіла про свою роботу.

Як повідомляла Politeka, Марина Боржемська здивувала кадрами з дітьми від Узелкова.

Також Politeka писала, що Боржемська зі "Зважені та щасливі" розповіла, як діти прийняли її нового коханого.