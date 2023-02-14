В этот раз на своей странице в Instagram экс-супруга боксера Вячеслава Узелкова решила поздравить украинцев с Днем святого Валентина и показала фото, на котором позирует вместе с загадочным красавчиком.

Ранее Марина Боржемская призналась, что в ее жизни есть новый любимый мужчина. Их знакомство было случайным. Они встретились на улице, и он пригласил ее на кофе. Дочь Марины Оливия ответила за маму, дала мужчине номер телефона и не ошиблась – он делает звезду счастливой.

"Каждый из нас достоин любви. На самом деле, она всегда рядом: в каждом благосклонном проявлении тех, кто дорог нам, без кого мы не представляем жизнь ни сегодня, ни завтра - никогда. Недавно романтическая составляющая восприятия этого праздника несколько расширилась, поэтому в этот день мы обычно празднуем не только романтику любви, но и в целом дружелюбное отношение друг к другу, дружеские отношения, благосклонность и теплые отношения", — пишет звезда "Зважені та щасливі".





"Поздравляю вас, дорогие мои, и желаю в любой ситуации держать сердце открытым и чувствовать любовь к жизни и к тем, кто рядом, кто дорог вам, без кого не представляете счастья в этом мире! Любите друг друга, и всегда начинайте с себя. Это очень важно, ведь чтобы делиться любовью, нужно самим быть ее источником: любить себя и всегда меняться к лучшему", - подчеркнула Марина Боржемская.

Напомним, Боржемская из "Зважені та щасливі" откровенно рассказала о своей работе.

Как сообщала Politeka, Марина Боржемская удивила кадрами с детьми Узелкова.

Также Politeka писала, что Боржемская из "Зважені та щасливі" рассказала, как дети приняли ее нового любимого.