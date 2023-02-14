Роман Міщеряков, який разом із Лесею Нікітюк був ведучим реаліті «Пара на мільйон», готується до весілля.

Зірка «Ліги сміху» зробив свойї коханій пропозицію руки та серця. Про це, як пише Politeka.net, Міщеряков розповів в ефірі програми «Тихий вечір із Оленою Кравець».

«Я цього ще ніде не говорив – я зробив Юлі пропозицію. Вона сказала "так"», - зізнався Міщеряков.

За його словами, його відносини з обраницею за рік повномасштабної війни стали ще міцнішими і «перейшли на новий рівень».

Зазначимо, Роман родом із Донецька, закінчив Донецький національний технічний університет. Усі студентські роки грав у КВК, після чого пройшов кастинг на телеведучого місцевого телебачення. Був ведучим на різних українських телеканалах та писав сценарії для серіалів та шоу, став переможцем у першому сезоні проекту «Ліга Сміху» у складі команди «Два капітана – 1955».

Обраницею телеведучого стала дівчина на ім'я Юлія. Пара разом уже кілька років.

"Я тебе дуже люблю! Що секунди поруч із тобою. Коли ти показуєш на своїй піжамі на маленьких панд і кажеш – це ми! Коли тримаю твою руку, ми засинаємо і мріємо мрії один одного. Коли фантазуємо, якими будуть наші діти. Сміємося з відсотків краси та характеру. А я просто хочу твої маленькі копії…», - писав Роман про свою кохану.

Нагадаємо, Даша Астаф'єва розповіла Кравець, що відповів їй Валерій Залужний.

Також повідомлялося, що Нікітюк у золотому купальнику висміяла саму себе.

Крім того, Politeka.net писала, що Леся Нікітюк розповіла, чому вона досі не має дітей.