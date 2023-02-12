Цього разу на своїй сторінці в Instagram зірка показала, як разом із племінницями відпочила на Хмельниччині.

"Якщо ви запитаєте мене, що змінилося в мені за останній рік? Перше, що я скажу, це те, що я почала ще більше приділяти уваги родині і нашим дітям. Нашим, бо в нас брат відповідає за потомство, а я за кар’єру 😅 Боже, як раділи дівчата, коли побачили басейн і дитячий клуб.. і я на секунду задумалась, що вони вже майже рік нікуди не їздили. Наші діти живуть в стресі, ховаються в укриттях і замість ігор обговорюють новини. Класно, що в такий складний час в Україні є місця, в яких можна перезавантажитись… відволікти дітей позитивом", — пише Леся Нікітюк.

Шанувальники в коментарях відзначили, що Лесі дуже "пасують" діти. Але, як завжди, не обійшлося й без критики: телеведучій знову дісталося за те, що вона в розпал війни вихваляється розкішним відпочинком:

"ЛЕСЯ, всі люди України просять не виставляти фото там, де Ви зараз відпочиваєте. Але чомусь не до всіх доходить інформація??? Як можна під час війни виставляти такі фото, в той час коли кожен день гинуть наші Воїни. У нас кожен день хоронять 5-6 Воїнів Героїв, а тобі Леся треба виставити фото там, де ти краща. Мені дуже шкода те, що не всі розуміють нашої Перемоги!!!";

"Класно звісно, але коли є гроші. Шо робити тим дітям, в яких немає такої тьоті😢?";

"Ви, Леся, мені дуже подобаєтесь, але вважаю, що зараз не доречно виставляти такі фотки, коли люди гинуть на війні, ви з жиром боретесь, а люди в акупації голодують".

Нагадаємо, в Мережі заговорили про примирення Нікітюк із Дурнєвим після гучного скандалу.

А ще Politeka повідомляла, що Леся Нікітюк відверто розповідала про загибель нареченого.

Також Politeka писала, що Нікітюк похизувалась розкішними букетами, поділившись новими фото.