Телеведуча Леся Нікітюк у номері готелю зробила знімок у дзеркалі та опублікувала його у фотоблозі.

Телеведуча Леся Нікітюк насолоджується відпочинком в одному із санаторно-курортних комплексів у Хмельницькій області. Під час відпочинку знаменитість знаходить час, щоб робити фотографії та відео, якими ділитися у мережі. Цього разу вона не могла не показати в Інстаграм-Сторіз, як проходить її відпустка.

Леся Нікітюк на відпочинок взяла із собою золотистий суцільний купальник, який вдало підкреслив її струнку фігуру. Перед тим, як іти в басейн, Леся в номері готелю зробила знімок у дзеркалі та опублікувала його у фотоблозі, щоб передплатники оцінили його стрункість.

У санаторії Леся відвідала басейн і після цього вона зізналася, що за кілька днів у санаторії вже й встигла відвикнути від навантажень, тож починати займатися спортом було не так і легко.

"Боже, яка я сосиска ... Так тут розслабилася за два дні, що ледве вигрібаю", - зробила висновки Леся Нікітюк.

Варто зазначити, що Леся Нікітюк у 2011 році взяла участь у програмі "Розсміши коміка" на телеканалі "Інтер". Через рік Нікітюк стала ведучою програми про подорожі "Орел і решка" цим же каналом.

З 2018 року Нікітюк працює на "Новому каналі", де веде шоу "Le Маршрутка", "Хто проти блондинок?", "Хто згори?".

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