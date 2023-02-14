Роман Мищеряков, который вместе с Лесей Никитюк был ведущим реалити «Пара на миллион», готовится к свадьбе.

Звезда «Лиги смеха» сделал своей возлюбленной предложение руки и сердца. Об этом, как пишет Politeka.net, Мищеряков рассказал в эфире программы «Тихий вечер с Еленой Кравец».

«Я этого еще нигде не говорил — я сделал Юле предложение. Она сказала "да"», - признался Мищеряков.

По его словам, его отношения с избранницей за год полномасштабной войны стали еще крепче и «перешли на новый уровень».

Отметим, Роман родом из Донецка, окончил Донецкий национальный технический университет. Все студенческие годы играл в КВН, после прошел кастинг на ведущего местного телевидения. Был ведущим на различных украинских телеканалах и писал сценарии для сериалов и шоу, стал победителем в первом сезоне проекта «Лига Смеха» в составе команды «Два капитана – 1955».

Избранницей телеведущего стала девушка по именю Юлия. Пара вместе уже несколько лет.

«Я тебя очень люблю! Каждую секунду рядом с тобой. Когда ты показываешь на своей пижаме на маленьких панд и говоришь – это мы! Когда держу твою руку, мы засыпаем и мечтаем мечты друг друга. Когда фантазируем, какими будут наши дети. Смеемся над процентами красоты и характера. А я просто хочу твои маленькие копии….», - писал Роман о своей любимой.

Напомним, Даша Астафьева рассказала Кравец, что отвтеил ей Валерий Залужный.

Также сообщалось, что Никитюк в золотом купальнике высмеяла саму себя.

Кроме того, Politeka.net писала, что Леся Никитюк рассказала, почему у нее до сих пор нет детей.