Популярна українська реперка Alyona Alyona власним прикладом довела, що людина з села може стати зіркою.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка, справжнє ім'я якої Олена Савраненко, показала архівні кадри зі свого дитинства та юності. Дорослі їй завжди казали, що людина з села ніколи не зможе стати знаменитою. Але 9-річна Альона обурювалася: "Чому? Звідки вам знати?". Так сільська дівчинка стала спражньою зіркою, яка їздить зі своїми концертами по всьому світу.

"Завжди слухайте себе і своє серце 🙌🏻❤️", — написала Alyona Alyona під відео.

На публікацію відреагував переможець шоу "Голос країни" Сергій Лазановський, який також є виходцем із села: "Я ще невідомий🙈 але це так знайомо💪🏻 село - це не клеймо".

Українці в коментарях підтримали виконавицю:

"Думки матеріальні! Мрії мега реальні, якщо робити кроки, а не просто мріяти! Бажання і наполеглива праця, горіти тим що робиш, ось що стоїть за успіхом!!!Крута 🤗";

"Завжди кажу своїм дітям - "Світ такий великий,у ньому мільйони можливостей. І кожна з них для тебе. Ти можеш пробувати будь-що,поки знайдеш улюблену справу";

"Не варто стидатися свого життя і того, звідки ти родом) Я навпаки горджуся, що з села і зараз все, що маю добилася лише своєю працею, стараннями і розумом 😍".

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