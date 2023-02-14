Популярна українська співачка та головна героїня другого сезону шоу "Холостячка" Злата Огневич, яка з початку війни активно гастролювала за кордоном з благодійними концертами на підтримку України, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артистка показала у сторис кадри зі свого відпочинку у Буковелі та розповіла, що незважаючи на відпустку, все одно продовжує працювати.
Так, спочатку Злата показала, як каталася на лижах по засніжених горах, а потім уже ввечері дозволила собі "відвести душу" і занапастити наливок і глінтвейну. Так, за словами співачки, все ж таки глінтвейн з вином, медом і вишнею виграв конкуренцію у наливок.
"Все-таки наливочки не витримали конкуренції перед глінтвейном. Це такий глінтвейн українською, тут мед, вино, як мені сказали, вишнева наливочка та ще вишні. Ідеально", - поділилася враженнями Злата, потягуючи напій.
Також зірка показала себе у готельному номері за роботою. Як виявилось, навіть під час відпустки вона працює над новою піснею.
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"Коли відпустка не тільки відпустка, а й ще й робота. Я скоро поїду на запис нового синглу. І сподіваюся, що ви її почуєте вже у березні", - заінтригувала Огневич.
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