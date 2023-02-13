Популярна українська співачка та головна героїня другого сезону шоу "Холостячка" Злата Огневич, яка з початку війни активно гастролювала за кордоном з благодійними концертами на підтримку України, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артистка показала гаряче фото та залишила вірш українською мовою.
Як видно, на новій фотографії Злата відображена в цікавій світлій локації та спокусливій позі. Перед камерою вона з'явилася в цікавому чорному вбранні з мережива з пухнастим верхом, крізь яке просвічується білизна. Її волосся розпущене та елегантно укладене, а на обличчі яскравий макіяж.
У підписі до публікації Огневич залишила чуттєвий вірш українською мовою, яку, як підозрюють шанувальники, адресовано конкретній людині. Нове фото артистки відразу почали лайкати і коментувати, засипаючи її компліментами:
"Злато, ви прекрасні".
"Красуня".
"Просто в саме серце".
"Дуже зворушливо".
"Дуже хороша".
"Хороша".
"Браво. Кому присвячено?".
Чуйна красуня.
"Ви така справжня, щира, відкрита, приємна, добра у спілкуванні".
"Не дуже знаюся на всьому, але скажу одне – вражає".
"Прекрасні рядки про кохання".
"Чудово. Ви прекрасна".
"Неперевершена і дуже хороша".
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