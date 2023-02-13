Популярна українська співачка та головна героїня другого сезону шоу "Холостячка" Злата Огневич, яка з початку війни активно гастролювала за кордоном з благодійними концертами на підтримку України, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артистка показала гаряче фото та залишила вірш українською мовою.

Як видно, на новій фотографії Злата відображена в цікавій світлій локації та спокусливій позі. Перед камерою вона з'явилася в цікавому чорному вбранні з мережива з пухнастим верхом, крізь яке просвічується білизна. Її волосся розпущене та елегантно укладене, а на обличчі яскравий макіяж.

У підписі до публікації Огневич залишила чуттєвий вірш українською мовою, яку, як підозрюють шанувальники, адресовано конкретній людині. Нове фото артистки відразу почали лайкати і коментувати, засипаючи її компліментами:

"Злато, ви прекрасні".

"Красуня".

"Просто в саме серце".

"Дуже зворушливо".

"Дуже хороша".

"Хороша".

"Браво. Кому присвячено?".

Чуйна красуня.

"Ви така справжня, щира, відкрита, приємна, добра у спілкуванні".

"Не дуже знаюся на всьому, але скажу одне – вражає".

"Прекрасні рядки про кохання".

"Чудово. Ви прекрасна".

"Неперевершена і дуже хороша".

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