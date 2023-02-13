Популярна українська співачка болівійського походження Мішель Андраде, яка стала ведучою одного із сезонів шоу "Орел і Решка", а нещодавно пішла з продюсерського центру Потапа та Горової, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка вклала милі фото, мабуть, із подорожі за кордон.
Так, на нових фотографіях Мішель зображена на прогулянці в гарному місці – це набережна, мабуть, біля моря, з високими пальмами та гірським краєвидом вдалині. Перед камерою артистка з'явилася у стильному образі – на ній чорні лосини з масивними черевиками та коротка біла шубка, під якою біла футболка. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж.
У підписі до публікації Андрада написала: "Нехай це йде, і нехай це буде". Шанувальники не пройшли повз нього і відразу почали коментувати нову публікацію співачки, засинаючи її компліментами:
"Красуня".
"Дякую, легенда".
"Красуня".
"Гарно".
"Чи будуть концерти у Києві?".
"Красуня".
"Яке поєднання краси Мішель та природи".
"Набережна з пальмами. Це ідеальне місце для прогулянки з Мішелькою та нашими дітьми".
"Мішель, ти дуже гарна. Я люблю всі твої фотки".
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