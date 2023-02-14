Известная певица Злата Огневич поделилась кадрами со своего отдыха в гора и рассказала о работе.

Популярная украинская певица и главная героиня второго сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич, которая с начала войны активно гастролировала за границей с благотворительными концертами в поддержку Украины, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка показала в сторис кадры со своего отдыха в Буковеле и рассказала, что несмотря на отпуск, все равно продолжает работать.

Так, сначала Злата показала, как каталась на лыжах по заснеженных горах, а затем уже вечером позволила себе "отвести душу" и пригубить наливок и глинтвейна. Так, по словам певицы, все же глинтвейн с вином, медом и вишней выиграл конкуренцию у наливок.

"Все-таки наливочки не выдержали конкуренции перед глинтвейном. Это такой глинтвейн по-украински, здесь мед, вино, как мне сказали, вишневая наливочка и еще вишни. Идеально", - поделилась впечатлениями Злата, потягивая напиток.

Также звезда показала себя в отельном номере за работой. Как оказалось, даже во время отпуска она работает над новой песней.

"Когда отпуск не только отпуск, но и еще и работа. Я скоро поеду на запись нового сингла. И надеюсь, что вы его услышите уже в марте", - заинтриговала Огневич.

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