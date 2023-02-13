Популярна українська співачка та телеведуча Оля Цибульська, яка є кумою шоумена Дзідзьо, з початку війни почала активно розвивати свій Instagram-блог, де ділиться з шанувальниками корисною інформацією, особистими подіями та намагається всіляко підтримувати українців під час війни. Так цього разу зірка виклала відео, в якому розповіла, про який подарунок мріє на День святого Валентина.

Так, у ролику можна побачити, як Оля гуляє засніженою вулицею і ділиться своїми думками: "Помітила, що зараз в інтернеті дуже багато подарунків з приставкою "для двох". Одяг для двох, масаж для двох... А для мене найкращим подарунком Дню всіх закоханих була б в'язниця "для двох" Як видно, наприкінці відео Оля приліпила картинку з прізвищами путіна та лукашенка, натякаючи саме на в'язницю цих двох.

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"І додати нічого".

"Це мрія всіх".

"Ти така класна".

"Супер було б".

"Це справді був би чудовий подарунок".

"Бо всесвіт сам бачить і чує, а сльози і кров українців їм запоребриком Всесвіту гукнеться".

"В'язниця для двох – це дуже "ніжно". Та й розстріл дуже-дуже швидко".

"Яка в'язниця, розстріл для двох".

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