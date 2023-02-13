Популярна українська співачка та телеведуча Оля Цибульська, яка є кумою шоумена Дзідзьо, з початку війни почала активно розвивати свій Instagram-блог, де ділиться з шанувальниками корисною інформацією, особистими подіями та намагається всіляко підтримувати українців під час війни. Так цього разу зірка виклала відео, в якому розповіла, про який подарунок мріє на День святого Валентина.
Так, у ролику можна побачити, як Оля гуляє засніженою вулицею і ділиться своїми думками: "Помітила, що зараз в інтернеті дуже багато подарунків з приставкою "для двох". Одяг для двох, масаж для двох... А для мене найкращим подарунком Дню всіх закоханих була б в'язниця "для двох" Як видно, наприкінці відео Оля приліпила картинку з прізвищами путіна та лукашенка, натякаючи саме на в'язницю цих двох.
Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:
"І додати нічого".
"Це мрія всіх".
"Ти така класна".
"Супер було б".
"Це справді був би чудовий подарунок".
"Бо всесвіт сам бачить і чує, а сльози і кров українців їм запоребриком Всесвіту гукнеться".
"В'язниця для двох – це дуже "ніжно". Та й розстріл дуже-дуже швидко".
"Яка в'язниця, розстріл для двох".
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