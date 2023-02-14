На своїй сторінці в Instagram ведуча повідомила, що НАТО може дати Україні бойові літаки, про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг. Також відомо, що українські військові розпочали навчання на танках Leopard 2 у Німеччині та Польщі (відео 1).
Президент Польщі Анджей Дуда відвідав українських військових, які проходять навчання у його країні (фото 2). ЗСУ спростували заяви міноборони Росії про захоплення селища Червона Гора поблизу Бахмута - за нього продовжуються бої
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10-річна Вероніка щодня у Бородянці годує кішок біля зруйнованого будинку, де вона сама раніше мешкала. Авіабомба зруйнувала 9 поверхів, родина дівчинки вижила, бо за півдоби до того переїхали до сусідів (фото 8)
Також Падалко показала цікаву новину, як російські пропагандисти обзаздрилися через виступ українського гурту «Антитела» @antytila_official на Сан-Ремо та заявили, що їхні зірки здатні на патріотизм лише за великі гроші (відео 9).
У мережі висловили свою думку:
Рідко пишу, але теж дякую, ніби весь день у новинах, але все одно ваші добірки дуже класні; Данія, данці 👏 це космос! Дякуємо за підтримку та віру!🫶🏻;
Група Антитіла одні з найкращих, вони відчули, що таке війна. Дуже поважаю їх».
Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко прокоментувала поведінку переляканих окупантів у Херсоні.
Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.
Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Падалко розповіла про масштабну катастрофу у росіян у Чорному морі.