На своїй сторінці в Instagram ведуча повідомила, що НАТО може дати Україні бойові літаки, про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг. Також відомо, що українські військові розпочали навчання на танках Leopard 2 у Німеччині та Польщі (відео 1).

Президент Польщі Анджей Дуда відвідав українських військових, які проходять навчання у його країні (фото 2). ЗСУ спростували заяви міноборони Росії про захоплення селища Червона Гора поблизу Бахмута - за нього продовжуються бої

Херсонська ОВА показала наслідки обстрілу залізничного полотна. Ушкодження суттєві. Поїзди до Херсона тимчасово не ходять (відео 3). Надзвичайний жест данців – міністерство оборони Данії передало Україні всі свої самохідні гаубиці CAESAR. Українці випустили відеоподяку (відео 4)

«Мамо, я їду на війну» - хорвати обрали на Євробачення пісню, яка опосередковано висміює Путіна та Лукашенка та їхній напад на Україну (фото 7)

10-річна Вероніка щодня у Бородянці годує кішок біля зруйнованого будинку, де вона сама раніше мешкала. Авіабомба зруйнувала 9 поверхів, родина дівчинки вижила, бо за півдоби до того переїхали до сусідів (фото 8)

Також Падалко показала цікаву новину, як російські пропагандисти обзаздрилися через виступ українського гурту «Антитела» @antytila_official на Сан-Ремо та заявили, що їхні зірки здатні на патріотизм лише за великі гроші (відео 9).

У мережі висловили свою думку:

Рідко пишу, але теж дякую, ніби весь день у новинах, але все одно ваші добірки дуже класні; Данія, данці 👏 це космос! Дякуємо за підтримку та віру!🫶🏻;

Група Антитіла одні з найкращих, вони відчули, що таке війна. Дуже поважаю їх».

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко прокоментувала поведінку переляканих окупантів у Херсоні.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Падалко розповіла про масштабну катастрофу у росіян у Чорному морі.