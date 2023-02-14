На своей странице в Instagram ведущая сообщила, что НАТО может дать Украине боевые самолеты, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Также известно, что украинские военные начали обучение на танках Leopard 2 в Германии и Польше (видео 1).

Президент Польши Анджей Дуда посетил украинских военных, которые проходят обучение в его стране (фото 2). ЗСУ опровергли заявления минобороны россии о захвате поселка Красная Гора вблизи Бахмута – за него продолжаются бои

Херсонская ОВА показала последствия обстрела железнодорожного полотна. Повреждения существенные. Поезда в Херсон временно не ходят (видео 3). Чрезвычайный жест датчан – министерство обороны Дании передало Украине все свои самоходные гаубицы CAESAR. Украинцы выпустили видеоблагодарность (видео 4)

«Мама, я еду на войну» - хорваты выбрали на Евровидение песню, которая косвенно высмеивает Путина и Лукашенко и их нападение на Украину (фото 7)

10-летняя Вероника каждый день в Бородянке кормит кошек возле разрушенного дома, где она сама раньше жила. Авиабомба разрушила 9 этажей, семья девочки выжила, потому что за полсутки до того переехали к соседям (фото 8)

Также Падалко показала интересную новость, как российские пропагандисты обзавидовались из-за выступления украинской группы «Антитела» @antytila_official на Сан-Ремо и заявили, что их звезды способны на патриотизм только за большие деньги (видео 9).

В сети выразили свое мнение:

Редко пишу, но тоже благодарю, будто весь день в новостях, но все равно ваши подборки очень классные; Дания, датчане 👏 это космос! Спасибо за поддержку и веру!🫶🏻;

Группа Антитела одни из лучших, они на себе почувствовали, что такое война. Очень уважаю их».

Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.