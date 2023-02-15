Цього разу на своїй сторінці в Instagram ведучий поділився з українцями несподіваною новиною.

"Друзі, запрошую на мій телеграм-канал t.me/komarovworld. Я довго не знаходив часу на його створення. Але кількість фейків у телеграмі зашкалює. Я хочу, щоб ви читали перевірену інформацію, а не обман від шахраїв, які використовують моє ім'я та бренд. Тому створенням цього каналу офіційно повідомляю: це на сьогодні мій єдиний телеграм. Всі інші «Діми Комарови» та «Світи навиворіт» у телеграмі – фейки", — пише Дмитро Комаров.

Зараз є люди, які не користуються соцмережами, читаючи новини лише у телеграмі, і Комаров став одним із таких. Він взагалі прибрав свій фейсбук та інстаграм з основного телефону та вмикає їх на іншому телефоні лише для того, щоб зробити публікацію. Це допомагає не відволікатися та заощаджує багато часу.

Ведучий наголосив, що це не буде класичний телеграм із щоденним перепостом новин – він вестиме його в своєму стилі. Наприклад, він розповів там цікаві подробиці про документальний проект «Рік», премєра якого відбудеться на річницю повномасштабної війни з рф.

"І ще. Всіх вітаю з Днем закоханих. Бажаю всім кохати і бути коханими. Про любов не можна забувати під час війни. Не "навіть" під час війни, а просто завжди - ніколи не можна забувати про любов і тих, кого любиш❤️", — додав Дмитро Комаров.

Нагадаємо, Дмитро Комаров зі "Світ навиворіт" навідався до звільненої Балаклії, попередивши українців.

Як повідомляла Politeka, дружина Комарова з "Світ навиворіт" у розкішному образі поділилася потаємним.

Також Politeka писала, Комаров із "Світ навиворіт" вразив вчинком напередодні свята.