В этот раз на своей странице в Instagram ведущий поделился с украинцами неожиданной новостью.
"Друзья, приглашаю на мой телеграмм-канал t.me/komarovworld. Я долго не находил времени на его создание. Но количество фейков в телеграме зашкаливает. Я хочу, чтобы вы читали проверенную информацию, а не обман от мошенников, использующих мое имя и бренд. Поэтому созданием этого канала официально сообщаю: это на сегодняшний день мой единственный телеграм. Все остальные «Димы Комаровы» и «Миры наизнанку» в телеграме – фейки", — пишет Дмитрий Комаров.
Сейчас есть люди, которые не пользуются соцсетями, читая новости только по телеграме, и Комаров стал одним из таких. Он вообще убрал свой фейсбук и инстаграм с основного телефона и включает их на другом телефоне только для того, чтобы сделать публикацию. Это помогает не отвлекаться и экономит много времени.
Ведущий подчеркнул, что это не будет классический телеграм с ежедневным перепостом новостей – он будет вести его в своем стиле. Например, он рассказал там интересные подробности о документальном проекте "Год", премьера которого состоится в годовщину полномасштабной войны с рф.
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"И еще. Всех поздравляю с Днем влюбленных. Желаю всем любить и быть любимыми. О любви нельзя забывать во время войны. Не "даже" во время войны, а просто всегда - никогда нельзя забывать о любви и тех, кого любишь ❤️ ", - добавил Дмитрий Комаров.
Напомним, Дмитрий Комаров из "Мир наизнанку" наведался в освобожденную Балаклею, предупредив украинцев.
Как сообщала Politeka, жена Комарова из "Мир наизнанку" в роскошном образе поделилась сокровенным.
Также Politeka писала, Комаров из "Мир наизнанку" поразил поступком накануне праздника.