Як пише Politeka.net , вирішила похвалитися в Тік-Ток одним із яскравих і вельми привабливих образів. Оскільки артистка спробувала сили у ролі ведучої, вона встигла похвалитися одразу кількома стильними луками.

На цей раз у силуетній бордовій сукні зірка похвалилася стрункою фігурою. Акуратне укладання та насичений макіяж добре гармонували з обраним стилем зірки.

Вона наголосила на формах завдяки акуратному декольте, але не стала показувати зайве

«Оля ви гарна співачка та дуже гарна!!❤; така гарна як завжди 💗; Неперевершена красуня). пряма мрія кожного чоловіка 😍❤;

Дуже красива 🥰🔥; Деякі люди, як пластикові стаканчики, такі ж порожні та одноразові; я тебе з дитинства дивлюся і обожнюю» - пишуть у мережі.

Також Полякова у своєму Інстаграмі вирішила показати, як проводить час із сім'єю на Буковелі.

"Слухайте, ну класно в Буковелі. Маленькі, правда, дуже траси, але хороша погода. Сьогодні невеликі черги, тому що вчора була черга просто жах, ми простояли півтори години в черзі і вирішили більше не кататися. А сьогодні купили VIP-прохід, щоб не стояти у черзі, а черг немає, ахахаха, які ми лохи", - сказала Оля.

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