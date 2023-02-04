Известная украинская поп-певица Оля Полякова перезаписала песню "Чарівні очі" (которую она должна была выпустить с Олегом Винником) вместе с другим исполнителем. Интересно, что в своем первоочередном варианте песня была на русском языке и должна была выйти под названием "Длинные ноги". Но теперь зазвучала по-новому, ролик певица опбликовала в Инстаграм.
Из-за полномасштабного вторжения российских войск в Украину премьеру отложили, Олег Винник покинул страну (якобы из-за проблем со здоровьем), а Оля Полякова приняла решение написать к песне новый текст на украинском языке.
Позже звезда решилась записать трек в дуэте и пригласила для этого грузинского певца Анри Джохадзе.
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Поклонники Оли Поляковой признались, что им этот дуэт очень понравился и они спрашивали, кто же тот артист, с которым знаменитость спела.
"Наконец-то нашелся человек, который сделал Оличку другой!!! Она такая нежная и не может оторваться от его объятий", "Нежная и красивая песня на украинском языке!", "Фантастика", "Очень красивая украинская песня, сделанная очаровательным голосом!", - писали пользователи сети под видео.
Напомним, что Оля Полякова из Грузии обнадежила украинцев.
Как сообщала Politeka, Полякова в Грузии сделала неожиданное открытие и вспомнила Сердючку.
Также Politeka писала, что Полякова устроила горячие танцы со своим партнером, оказавшись вверх ногами.