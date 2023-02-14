Как пишет Politeka.net, решила похвалиться в Тик-Ток одним из ярких и весьма привлекательных образов. Поскольку артистка попробовала силы в роли ведущей, она успела похвалиться сразу несколькими стильными луками.

В этот раз в силуэтном бордовом платье звезда похвалилась стройной фигурой. Аккуратная укладка и насыщенный макияж хорошо гармонировали с выбранным стилем звезды.

Она сделала акцент на формах благодаря аккуратному декольте, но не стала показывать лишнее

«Оля вы красивая певица и очень красивая!!❤; так хороша как всегда 💗; Непревзойденная красавица). прям мечта каждого мужчины 😍❤;

Очень красивая 🥰🔥; Некоторые люди, как пластиковые стаканчики, такие же пустые и одноразовые; я тебя с детства смотрю и обожаю» - пишут в сети.

Также Полякова в своем Инстаграм решила показать, как проводит время с семьей на Буковели.

"Слушайте, ну классно в Буковели. Маленькие, правда, очень трассы, но хорошая погода. Сегодня небольшие очереди, потому что вчера была очередь просто ужас, мы простояли полтора часа в очереди и решили больше не кататься. А сегодня купили VIP-проход, чтобы не стоять в очереди, а очередей нет, ахахаха, какие мы лохи", - сказала Оля.

Напомним, участник "МастерШеф" заинтриговал пылким кадром с довольной Поляковой

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