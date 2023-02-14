У шлюбі Падалко та журналіст, екс-нардеп, а тепер боєць ЗСУ Єгор Соболєв із 2010 року. Разом зіркова пара виховує трьох дітей.

На своїй сторінці в Instagram ведуча вирішила привітати чоловіка із Днем святого Валентина, поділившись зворушливим відео, в якому показала кадри їхнього щасливого мирного життя до початку повномасштабної війни, а також моторошні кадри, які Єгор робив під час служби.

"Ми з чоловіком завжди вважали 14 лютого звичайним днем, бо Єгор наполягав, що День закоханих має бути щодня. Думала, що сьогодні мине як звичайний день, але ні, дуже сумно, бо ми, навпено, вперше не поруч", — зізнається Марічка Падалко.

Також ведуча пояснила вибір саундтреку для свого романтичного відео.

"Застрягла в голові пісня італійця Tananai з останнього фестивалю в Сан-Ремо. Кліп на неї повністю зроблений на домашньому відео однією української родини, розділеною війною, і дуже багато з нас там побачать себе... Подивіться із субтитрами про той «понеділок, в якій ти обіцяв повернутися, і який ніяк не настане». Дякую Tananai за натхнення і підтримку українців", — додала Марічка.

Єгор Соболєв народився у Краснодарі та прожив у росії до 1995 року. У 2004 році він отримав українське громадянство. При цьому батьки Соболєва досі живуть у росії, і після початку повномасштабної війни він різко розірвав із ними стосунки.

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