В браке Падалко и журналист, экс-нардеп, а теперь боец ​​ВСУ Егор Соболев с 2010 года. Вместе звездная пара воспитывает троих детей.

На своей странице в Instagram ведущая решила поздравить мужа с Днем святого Валентина, поделившись трогательным видео, в котором показала кадры их счастливой мирной жизни до начала полномасштабной войны, а также жуткие кадры, которые Егор делал во время службы.

"Мы с мужем всегда считали 14 февраля обычным днем, потому что Егор настаивал, что День влюбленных должен быть каждый день. Думала, что сегодня пройдет как обычный день, но нет, очень грустно, потому что мы, наверное, впервые не рядом", — признается Маричка Падалко.

Также ведущая объяснила выбор саундтрека для своего романтического видео.

"Застряла в голове песня итальянца Tananai с последнего фестиваля в Сан-Ремо. Клип на нее полностью сделан на домашнем видео одной украинской семьи, разделенной войной, и очень многие из нас там увидят себя... Посмотрите с субтитрами о том «понедельнике, в какой ты обещал вернуться, и какой никак не наступит». Спасибо Tananai за вдохновение и поддержку украинцев", — добавила Маричка.

Егор Соболев родился в Краснодаре и прожил в россии до 1995 года. В 2004 г. он получил украинское гражданство. При этом родители Соболева до сих пор живут в рф, и после начала полномасштабной войны он резко разорвал отношения с ними.

Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.

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